Захарова: РФ ждет серьезных практических результатов от председательства в БРИКС

Российское председательство в БРИКС должно ознаменоваться серьезными практическими результатами и значительным вкладом в последующее развитие группы. Об этом в интервью «Российской газете» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас ведется масштабная подготовка к саммиту объединения в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября 2024 года. Работа ведется по трем ключевым направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

«Убеждены, что при активной поддержке Китая и других партнеров по БРИКС российское председательство ознаменуется серьезными практическими результатами и внесет существенный вклад в дальнейшее развитие объединения, укрепление его международных позиций», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на «инновационный формат взаимодействия» стран БРИКС. Развитие их отношений не ограничивается никакими рамками. В основе взаимоотношений между странами лежат взаимоуважение, открытость и консенсус

Напомним, что в дни саммита в столице Татарстана ожидается более 20 тысяч гостей. Планируется, что участие в саммите примут представители более 30 государств.