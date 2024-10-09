Захарова: РФ осуждает удар Израиля по Дамаску

Российская сторона осуждает удар, нанесенный Израилем по Дамаску. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей», – сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что РФ «вновь настоятельно призывает израильскую сторону к уважению суверенитета государств, соблюдению базовых норм международного права».

Эта акция, как заявила Захарова, может привести к расширению географии конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Министерстве обороны САР сообщили о том, что семь человек погибли и 11 пострадали в результате авиаудара, нанесенного Вооруженными силами Израиля по жилому строению в сирийской столице.