Захарова резко отреагировала на слова Шольца о том, что Россия должна потерпеть поражение

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии о том, что Россия «должна потерпеть поражение».

«Шольц: „Россия должна проиграть“. Врожденное уродство Шольца», — написала она в своем телеграм-канале.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, немецкий канцлер выразил готовность поддерживать Украину в конфликте «до тех пор, пока это будет необходимо».

«Чтобы война закончилась, агрессия России должна потерпеть поражение», — поделился Шольц своим пониманием перспектив.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.