Захарова резко отреагировала на слова Шольца о том, что Россия должна потерпеть поражение
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии о том, что Россия «должна потерпеть поражение».
«Шольц: „Россия должна проиграть“. Врожденное уродство Шольца», — написала она в своем телеграм-канале.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, немецкий канцлер выразил готовность поддерживать Украину в конфликте «до тех пор, пока это будет необходимо».
«Чтобы война закончилась, агрессия России должна потерпеть поражение», — поделился Шольц своим пониманием перспектив.