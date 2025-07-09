Попытки делить украинских граждан по языковому признаку противоречат конституции страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, несмотря на усилия украинских властей, жители страны продолжают использовать русский язык в повседневной жизни.

«Несмотря на все старания шпрехен-фюрера (Тараса Креминя - ред.), люди не спешат переходить на "мову", продолжая говорить на родном для них русском языке. Попытки поделить жителей Украины на, как он там сформулировал, "правильных" и "неправильных" по языковому принципу не только не способствуют защите государственного языка, но и напрямую нарушают конституцию Украины, в которой содержится прямой запрет на дискриминацию и также гарантируется защита и развитие русского языка», — подчеркнула она.

Захарова также обратила внимание на сокращение числа школьников, изучающих русский язык, объяснив это не отсутствием интереса со стороны учащихся, а ограничениями, введенными украинскими властями. Она указала на то, что «такие запреты ведут только к расколу общества, заставляя людей доносить друг на друга, шпионить друг за другом, ненавидеть друг друга».