Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, женевскими дискуссиями по Закавказью называют международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они были открыты в октябре 2008-го. Среди участников: Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Россия, США, ООН и ОБСЕ. Обсуждают там преимущественно вопросы безопасности и гуманитарной проблематики. Пятого апреля в Женеве прошел 60-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам спикера, Швейцария утрачивает доверие как посредник в международных делах. Именно поэтому РФ вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, «власти которой по-настоящему воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников данного формата переговоров», уточнила Захарова.

Она также добавила, что на получение такого права претендуют несколько стран. Ряд государств уже согласны предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия продолжит прилагать усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет.