Захарова раскрутила мяч на пальце на чемпионате по баскетболу в Ижевске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вышла на паркет на всероссийском чемпионате по баскетболу в Ижевске и раскрутила мяч на пальце в стиле фристайл, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках суперфинала школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» прошел «Матч звезд», в котором на ижевской «УДС Арене» встретились любители баскетбола, спортсмены и известные деятели из разных сфер. В одной из команд участвовала и официальный представитель МИД России.

После завершения матча на паркете собрались фристайлеры, которые показали публике трюки с мячами. К ним присоединилась Захарова, раскрутившая мяч на пальце.

Согласно информации от агентства, субботу состоялись финальные матчи чемпионата среди девушек и юношей. Баскетболистки из Москвы победили соперниц из Орловской области со счетом 81:74. Среди юношей победу одержала команда Курской области, обыграв баскетболистов из Псковской области со счетом 79:70.