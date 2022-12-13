Захарова раскритиковала западные СМИ за умалчивание крупной экокатастрофы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американские и канадские СМИ и природоохранные организации за то, что они не освещают «одну из крупнейших экологических катастроф десятилетия», которая произошла в США.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? Тоже, наверное, первый раз читаете, — написала она в телеграм-канале. — В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно».

Причиной такого явления она назвала невыгоду из-за зеленой повестки для американских властей — «демократов, известных своей экологической ангажированностью».

Захарова отметила, что редкие кадры, которые прорываются в СМИ, в частности в новости телеканала ABC News, демонстрируют, насколько загрязнены территории двух штатов.

«Канадские СМИ не отстают. О разливе молчат, но если и сообщают, то как бы между делом и неохотно признают, что это „крупнейший прорыв нефтепровода в его истории“. Речь идет о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории», — сказала официальный представитель МИД.

Она задала риторический вопрос о том, где же «разоблачительные» статьи в CNN, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах, и резюмировала: «Экология – экологией, а политика по расписанию».