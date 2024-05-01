Захарова раскритиковала тех, кто решил передать Киеву украинцев призывного возраста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала тех, кто в Евросоюзе (ЕС) решил передать от Европы Киеву украинских мужчин призывного возраста. Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняка-Камыш анонсировал, что ЕС собирается принять соответствующее решение. По словам польского политика, переговоры на этот счет с властью Украины уже идут.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Позже по указу президента Украины Владимира Зеленского разрешили мобилизовать еще сотни тысяч граждан страны. Потом украинские власти приостановили оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, перестать консультировать решили для того, чтобы военнообязанные мужчины не скрывались за рубежом от мобилизации.