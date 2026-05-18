Светлана Захарова: Обратите внимание на детей, гоняющих за рулем по селам РТ
Обратить внимание глав районов на детей, которые водят машины по сельским дорогам, попросила Уполномоченный по правам ребенка РТ Светлана Захарова. Просьбу она озвучила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предупреждению травматизма и гибели детей в результате несчастных случаев.
«Очень многие дети ездят на лето в сельскую местность к бабушкам и дедушкам, родители, как правило, остаются в городе. Нужно быть очень внимательными и следить, чтобы дети не садились за руль автотранспорта, не оставлять в общем доступе ключи от автомобилей и мотоциклов. Не надо говорить, что ребенку уже 15 лет, что он уже умеет водить – в этом возрасте дети уже несут уголовную ответственность за свои действия. Также ответственность несут родители за нахождение ребенка за рулем – как уголовную, так и административную. Хотелось бы обратиться к главам сельских поселений: они видят, кто приезжает. Хотелось бы, чтобы они проводили работу с дедушками и бабушками, чтобы они не доверяли технику детям», – обратила внимание детский омбудсмен.
Также она добавила, что происшествия с детьми, садящимися за руль, случаются, как правило, именно в сельской местности.