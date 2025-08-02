Захарова прокомментировала критику докладов ООН стихами Маяковского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные из нового доклада ООН стихами Владимира Маяковского.
Ранее СМИ сообщили, что почти никто не читает доклады всемирной организации. Об этом говорилось в новом докладе ООН.
Захарова в ответ привела отрывок из стихотворения русского поэта, которое называлось «Прозаседавшиеся».
«"С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!"», – привела Захарова отрывок из произведения в своем телеграм-канале.