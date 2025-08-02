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Политика 2 августа 2025 19:55

Захарова прокомментировала критику докладов ООН стихами Маяковского

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные из нового доклада ООН стихами Владимира Маяковского.

Ранее СМИ сообщили, что почти никто не читает доклады всемирной организации. Об этом говорилось в новом докладе ООН.

Захарова в ответ привела отрывок из стихотворения русского поэта, которое называлось «Прозаседавшиеся».

«"С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!"», – привела Захарова отрывок из произведения в своем телеграм-канале.

#Мария Захарова #ООН #маяковский
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