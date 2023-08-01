Захарова призвала США перестать обелять себя в ситуации с зерновой сделкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон не делать вид, что он изо всех сил пытался способствовать экспорту российских удобрений и продовольствия в рамках «зерновой сделки». В своем телеграм-канале она прокомментировала заявление постпреда США в ООН о том, что если Москва вышла из соглашения, договоренность о содействии России в поставках больше не работает.

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках „сделки“», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, все было ровно наоборот — Штаты лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России.

Напомним, о прекращении действия зерновой сделки в Кремле заявили 17 июля. На пленарном заседании саммита «Россия – Африка» Президент Владимир Путин назвал причины, почему Москва вышла из соглашения.