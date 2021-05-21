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Ру Тат
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21 мая 2021  23:12

Захарова: Президенты РФ и США получили доклады о встрече Лаврова и Блинкена

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Вопросы, обсуждавшиеся во время переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, были включены в доклады для Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, встреча Лаврова и Блинкена прошла на основании установок, которые были даны российским и американским лидером после телефонного разговора в апреле.

«И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения», — заявила официальный представитель МИД.

#Владимир Путин #Сергей лавров
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