Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией. Об этом она заявила в ходе выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что 27 января во всём мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, и подчеркнула важность сохранения исторической памяти о вкладе Красной Армии в освобождение узников нацистских концлагерей.

«Почему 27 января? Потому что в этот день Красная Армия, советские войска освободили концлагерь, один из концлагерей, но один из самых жестоких, чудовищных, страшных лагерей смерти», – сказала Захарова.

По её словам, со временем суть этой даты начала теряться в общественном сознании.

«Так получилось как-то странно, что когда устанавливали этот день, а установлен он резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, то об этом помнили. То есть помнили, почему 27 января – потому что советские войска освободили Освенцим», – сообщила официальный представитель МИД РФ.

«А потом начали проходить года, и название резолюции и день остались, а то, почему этот день был обозначен, и почему он был выбран, и был выбран именно этот день, из памяти начало стираться. То есть проходили торжественные мероприятия, чтили жертв Холокоста, но никто не говорил, а кто же спас тех, кто не стал жертвой Холокоста, или тех, кто стал жертвой Холокоста, но выжил, благодаря кому остановилась эта фабрика смерти», – добавила она.

Захарова отметила, что подобное забывание подвига освободителей недопустимо:

«Это великая подлость чтить жертв и предать забвению тех, кто спасал, и кто остановил эту фабрику смерти. Великая подлость. Ей нет прощения и не будет, поверьте мне».

«Я считаю, я укрепилась в этом мнении за последние годы, что должен быть уже Международный день борьбы с русофобией. Потому что русофобия – это такая же экстремистская, нацистская, а сегодня уже неонацистская идеология, которая убивает людей в прямом и в переносном смысле слова», – заключила она.