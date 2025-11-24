Захарова предложила рассмотреть введение пластиковых ID-карт как промежуточного документа

В России стоит рассмотреть вопрос о введении пластиковых идентификационных карт, которые могли бы стать промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем гражданина. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что сейчас у граждан есть лишь традиционный паспорт и планируемый к внедрению цифровой профиль, поэтому, как подчеркнула Захарова, возникает необходимость в дополнительной форме идентификации.

По ее словам, цифровой профиль предполагает ответственность перед каждым гражданином, однако между существующими базами данных пока сохраняются несоответствия. Захарова указала, что данные, размещенные на портале «Госуслуги», на mos.ru и в профильных ведомственных системах, требуют согласования и гармонизации.

Она добавила, что только после устранения этих расхождений можно переходить к повсеместному внедрению цифрового профиля, который, как подчеркнула представитель МИД, стране действительно необходим.