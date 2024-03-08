Захарова предложила МИД разрешить поездки в Москву «за лекарствами по совету Байдена»

В послании парламенту Президент США Джо Байден посоветовал американцам ездить за дешевыми лекарствами в Москву. Как пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консульскому департаменту, похоже, придется включить цель «За лекарствами по совету Байдена» в список целей для поездок в Россию.

«Это какой-то мезозойский постмодерн, — написала она в своем телеграм-канале, комментируя выступление Президента США. — Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: „Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас“. То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он неумный».

Напомним, что американский лидер в послании посетовал, что лекарства в США гораздо дороже, чем в Канаде, ФРГ и России.