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Захарова предложила МИД разрешить поездки в Москву «за лекарствами по совету Байдена»
В послании парламенту Президент США Джо Байден посоветовал американцам ездить за дешевыми лекарствами в Москву. Как пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консульскому департаменту, похоже, придется включить цель «За лекарствами по совету Байдена» в список целей для поездок в Россию.
«Это какой-то мезозойский постмодерн, — написала она в своем телеграм-канале, комментируя выступление Президента США. — Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: „Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас“. То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он неумный».
Напомним, что американский лидер в послании посетовал, что лекарства в США гораздо дороже, чем в Канаде, ФРГ и России.
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