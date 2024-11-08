Захарова предложила конфисковать собственность Зеленского

Экономику Украины можно восстановить на средства Президента Украины Владимира Зеленского и тех, кто довел страну до коллапса и нажился на этом. Таким предложением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что сейчас Зеленский требует у Евросоюза 300 млрд долларов активов России. Однако ЕС прекрасно осознает последствия такого решения.

Альтернативой этим средствам, уверена представитель внешнеполитического ведомства, могут стать средства самого Президента Украины и его «выводка».

«Поверьте, там не меньше. А если поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока и остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан, то экономику Украины можно будет реанимировать», — написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.