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Захарова предложила дать «Оскар» Зеленскому за главную роль в американском сериале ужасов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что организаторы «Оскара» второй год подряд отказывают Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения премии.
«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично», – написала дипломат в своем телеграм-канале.
Ранее Variety, ссылаясь на источники, писала, что агент голливудского актерского агентства Майк Симпсон направил Американской киноакадемии просьбу включить выступление украинского Президента в программу мероприятия, но ему отказали.
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