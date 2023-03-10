Захарова предложила дать «Оскар» Зеленскому за главную роль в американском сериале ужасов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что организаторы «Оскара» второй год подряд отказывают Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения премии.

«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее Variety, ссылаясь на источники, писала, что агент голливудского актерского агентства Майк Симпсон направил Американской киноакадемии просьбу включить выступление украинского Президента в программу мероприятия, но ему отказали.