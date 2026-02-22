news_header_top
Политика 22 февраля 2026 17:26

Захарова: позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы

Позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», – подчеркнула дипломат в интервью «ТАСС».

По ее словам, благодаря позиции Москвы Венесуэлу сегодня воспринимают как полноценного участника переговорного процесса.

#Мария Захарова #Венесуэла
