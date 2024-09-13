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Захарова поздравила телеведущую Зейналову с новым назначением
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила телеведущую Ираду Зейналову с назначением послом России в Республике Маврикий.
«От души поздравляю и желаю успехов на благо Родины», - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что в российской истории немало случаев, когда телеведущие становились дипломатами. Среди них: Александр Бовин, Евгений Примаков, Евгений Примаков.
Еще она подчеркнула, что Зейналова является журналистом-международником, автором аналитической программы. Более того, телеведущая окончила Дипакадемию МИД РФ с красным дипломом, что стало ее вторым высшим образованием.
Телеведущая Ирада Зейналова работает на ТВ с 1997-го. В эту сферу она пришла через 2 года после окончания Московского авиационно-технологического института (получила специальность инженера-технолога). Сначала она работала редактором программы «Вести» на РТР (сейчас «Россия-1»), затем три года была корреспондентом этой программы. С 2003-го по 2016-й работала на Первом канале. Последние 8 лет она ведет программу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.
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