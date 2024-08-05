Захарова посоветовала спецслужбам США перестать «таскаться» за дипломатами РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подробности расследования покушения на кандидата в Президенты США Дональда Трампа, посоветовав американским спецслужбам перестать «таскаться» за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить их к взаимодействию и залатать реальные дыры в своей системе безопасности.

«Журналисты-расследователи The New York Times получили доступ к переписке полиции Пенсильвании и выяснили кое-что откровенно диковатое. Оказывается, более чем за 1,5 часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она удивилась, что секретную службу не смутил «слоняющийся» с дальномером «человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие».

Помимо этого, журналисты выяснили, что склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Томас Мэттью Крукс, накануне покушения был исключен из «охраняемого периметра» — чтобы в него попасть, не нужно было проходить ни одного досмотра.

«И отгадайте, кто исключил здание из периметра? Секретная служба США, руководство которой было назначено Джо Байденом», — продолжила Захарова.

Комментируя и другие выявленные в ходе расследования журналистов детали, Захарова предложила «американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности».