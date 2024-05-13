Захарова посоветовала «рассуждальщикам» из НАТО разобраться со своими «легитимностями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на «балаганные дискуссии на Западе» о легитимности президентских выборов, инаугурации Владимира Путина, а также о назначении нового состава российского Правительства, заявив, что «рассуждальщикам» нужно сначала разобраться у себя.

«Мне кажется, что всем этим „рассуждальщикам“ из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными „легитимностями“ для начала», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова указала на то, что западники, защищающие демократию, законность и права человека, не обращает никакого внимания на открытые угрозы в адрес кандидата в президенты Дональда Трампа. О «необходимости убить» его говорят не в блокчейн-сетях, а в официальных СМИ, и это не филадельфийские наркоманы с Кенсингтон Авеню, а политики-демократы, отметила дипломат.

«К этому, например, призвали конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган, по совместительству (внезапно!) муж Виктории Нуланд. Если вы полагаете, что это всё просто риторика, то я вам скажу, что это просто история США», — сказала Захарова и перечислила исторические факты касательно покушений и убийств американских президентов.

Фото: скриншот публикации Марии Захаровой в Telegram

«Было бы неплохо, если бы вся эта англосаксонская рать обратила свои взоры на чудовищные проблемы с легитимностью, демократичностью и правочеловечностью собственных электорально-конституционных процедур», — заключила Захарова.