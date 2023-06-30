Захарова посоветовала МИД Франции не «лечить» Россию, а заняться своими проблемами

Мария Захарова Фото:t.me/MariaVladimirovnaZakharova

С призывом уделять больше внимания внутренним проблемам в своей стране обратилась к МИД Франции официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сделала акцент на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, куда приглашен президент Франции Эмманюэль Макрон, посоветовав посвятить мероприятие слабости французской армии и вспомогательных органов страны, а не ситуации в России.

«Может быть, партнёры и союзники помогут: поставят Франции вооружения с обеднённым ураном для защиты полиции от народа или народа от полиции – это уж как сами решите. Кстати, мы боремся с врагом, а вы во Франции – друг с другом. Поэтому, прежде чем пытаться лечить нас, вылечитесь сами», – написала Захарова в своем телеграм-канале.