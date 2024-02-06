Захарова посмеялась над главой Еврокомиссии: Ось Земли смещается тоже по велению Москвы?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала цитату главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Напомним, ранее он заявлял, что РФ якобы управляет климатом на планете. При этом такое влияние представитель ЕК связал с проблемами протестующих фермеров в Европе.

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — цитирует Захарову ТАСС.

Она также в шутку предположила, что потеря на этом фоне «фермеров еэсовских» также, по всей видимости, является результатом работы дошкольных «русских хакеров».

Напомним, во Франции сейчас проходят массовые демонстрации аграриев. Причина – фермеры недовольны падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Еще аграрии требуют упростить бюрократические процедуры и не так жестко регулировать сельское хозяйство.