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СВО 4 февраля 2025 11:39

Захарова после атаки БПЛА на школьный автобус отметила молчание правозащитников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки Вооруженных сил Украины на школьный автобус в Запорожской области задалась вопросом о «стратегическом молчании» международных структур.

Как собщает ТАСС, пятеро детей и водитель школьного автобуса пострадали при атаке БПЛА в Васильевском муниципальном округе области.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?» – написала Захарова в своем телеграм канале.

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