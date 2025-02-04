Захарова после атаки БПЛА на школьный автобус отметила молчание правозащитников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки Вооруженных сил Украины на школьный автобус в Запорожской области задалась вопросом о «стратегическом молчании» международных структур.

Как собщает ТАСС, пятеро детей и водитель школьного автобуса пострадали при атаке БПЛА в Васильевском муниципальном округе области.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?» – написала Захарова в своем телеграм канале.