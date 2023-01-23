Захарова: Польша официально признала, что планировала раздел Украины в начале СВО

Польские политики официально подтвердили, что задумывались о разделе Украины в первые дни СВО. Об этом говорят и «потрясающие откровения» экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии специальной военной операции России: „Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдёт, и, возможно, Украина рухнет“», — цитирует его Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия не раз указывала на подобное развитие событий со стороны Польши. «Только не было официальных подтверждений. А теперь есть», — резюмировала она.