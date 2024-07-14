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Захарова: Покушение на Путина Украина готовили на американские деньги
Покушение на Президента России Владимира Путина, о котором ранее поведал руководитель ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), готовилось на деньги Соединенных Штатов. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги», - написала Захарова в своем посте.
Она подчеркнула, что без «материальной помощи Штатов» никаких злодеяний со стороны ГУР, СБУ и в целом главного офиса президента Украины не произошло бы.
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