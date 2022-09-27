Захарова: Отход ЕС от консенсуса при принятии решений подорвет основы объединения

Если Брюссель решит отказаться от консенсуса при принятии политических решений в Евросоюзе, этот шаг подорвет сами основы данного бъединения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Понятно, что все это – срежиссированная в Брюсселе постановка, призванная преподнести отход от правила консенсуса в качестве якобы воли народа. [Главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и всю Еврокомиссию явно откровенно злит тот факт, что не все в Европе готовы сегодня плясать под американскую дудку», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Евросоюзе всерьез задумались о таком изменении процедуры принятия решений и о том как предподнести это под видом «гласа народа».

«В рамках конференции «простые европейцы» будто бы просили своих руководителей перестать бесконечно тянуть, пока будут учтены мнения всех граждан и стран ЕС, и вступить на путь «истинной демократии», – уверена Захарова.