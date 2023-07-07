Захарова ответила на слухи о «секретной встрече» Лаврова с американскими чиновниками

фото: МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров не проводил в апреле никаких «секретных встреч» с американскими чиновниками. Эта информация, распространяемая западными СМИ, не более чем фейк и манипуляция со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что эти слухи уже официально опровергало Министерство иностранных дел России. Однако это не помешало Белому дому якобы подтвердить «неофициальный канал связи с Москвой».

«Ещё раз: никаких „секретных переговоров“ с американскими „чиновниками“ у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция», — повторила Захарова в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что под «встречей» с Лавровым США пытаются выдать одну дискуссий с политологами и общественными деятельности, которые регулярно проводятся во время международных визитом и ООНовских мероприятий Лаврова.

«С таким же успехом за „секретные переговоры“ можно выдать встречу Сергея Лаврова с членами СВОП (Совет по внешней и оборонной политике) или представителями американских еврейских организаций, Деловым советом при МИД России или беседу с главными редакторами», — предположила представитель МИД и добавила, что на таких мероприятиях ни о каких «мирных планах» по Украине речи не велось.

«Нынешние вбросы о „секретных переговорах с чиновниками“ и „дискуссиях о мирном плане“ — попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов», — уверена Мария Захарова.