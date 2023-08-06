Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала установку на монумент «Родина-мать» в Киеве трезубца.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», – написала в своем телеграм-канале дипломат.

В июле 2022 года тогдашний украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что граждане проголосовали за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». Согласно итогам электронного опроса в общенациональном приложении «Дия» («Действие»), за замену герба высказались 85% опрошенных. Как передает РИА Новости, работы по монтажу трезубца еще продолжаются.