Захарова отреагировала на то, что в Латвии штрафуют граждан за поздравления с Днем Победы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях.

«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», – написала в своем телеграм-канале дипломат.

Ранее РИА Новости сообщил, что жители республики начали получать уведомления о штрафах. Уточняется, что рассылка была массовой – письма получили как минимум десятки человек. Некоторе люди рассказали, что полиция ссылается на данные мониторинга соцсетей, проведенного Службой госбезопасности страны.

Пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите подтвердила информацию об отправке таких сообщений, но отказалась что-либо комментировать.