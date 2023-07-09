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Захарова отреагировала на то, что в Латвии штрафуют граждан за поздравления с Днем Победы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях.
«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», – написала в своем телеграм-канале дипломат.
Ранее РИА Новости сообщил, что жители республики начали получать уведомления о штрафах. Уточняется, что рассылка была массовой – письма получили как минимум десятки человек. Некоторе люди рассказали, что полиция ссылается на данные мониторинга соцсетей, проведенного Службой госбезопасности страны.
Пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите подтвердила информацию об отправке таких сообщений, но отказалась что-либо комментировать.
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