Захарова отреагировала на обвинения Бербок о том, что Лавров ее обманул

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь показала «дипломатический класс», обвинив российского коллегу Сергея Лаврова в том, что он ее обманул. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Она привела цитату Бербок, в которой та говорит, что во время пресс-конференции в Москве спросила Лаврова, как еще можно понимать 150 тыс. солдат на границе с Украиной, кроме как угрозу.

«Никаких вопросов на пресс-конференции она не задавала, а назвала Сергея Лаврова „дорогим коллегой“ и рассказывала о перспективах сотрудничества», — сказала Захарова. Она восстановила ход событий, в частности подчеркнув, что соответствующий вопрос задавал журналист.

После официальный представитель российского МИД напомнила об откровениях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что минские соглашения были заключены для того, чтобы дать Украине время нарастить военный потенциал.

«А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь — это то, что Бербок и все её предшественники (а их было минимум трое на этом посту, начиная с Франка-Вальтера Штайнмайера) на протяжении семи с лишним лет говорили про минские договоренности», — сказала Захарова.

Напомним, в интервью немецкому изданию Zeit Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время» на наращивание военного потенциала.