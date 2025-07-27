Комитет ООН по правам человека продемонстрировал мягкую и оторванную от реальности позицию в отношении нарушений прав русскоязычного населения в Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выводы комитета по очередному докладу Риги об исполнении Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщает ТАСС.

«Приходится констатировать, что рекомендации комитета в адрес латвийских властей по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения», — подчеркнула Захарова.

По её словам, нарушения прав русскоязычного населения в Латвии не получили должной оценки. «Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений "возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств"», — отметила дипломат. В заключительных замечаниях говорится о том, что требование издавать оплачиваемые предвыборные материалы только на латышском языке может ограничить возможности языковых меньшинств принимать полноценное участие в избирательном процессе.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что подобная практика в Латвии — это не случайные меры, а «логическое продолжение последовательной политики по выдавливанию русского языка и культуры за пределы территории этой страны, которую Рига проводит на протяжении более 30 лет».

Несмотря на мягкость формулировок, Захарова обратила внимание на тот факт, что даже Комитет ООН не смог полностью обойти стороной вопрос дискриминации русскоязычного населения. «Это свидетельствует о серьезности, масштабе и системности русофобской политики Риги», — заявила она.

В то же время, по словам Захаровой, латвийские власти продолжают игнорировать даже такие умеренные рекомендации. «Даже столь мягкие и "корректные" рекомендации этого договорного органа латвийские власти предпочитают не замечать и не предпринимать никаких конкретных шагов по их реализации», — заключила дипломат.