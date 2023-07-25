Захарова объяснила, почему в Эстонии запретили праздновать освобождение Нарвы

Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

Освобождение Нарвы от фашизма теперь является для эстонских властей не праздничной, а траурной датой. С этим и связан запрет отмечать это событие, полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что эстонская полиция аргументирует отмену праздника (26 июля) тем, что он относится к российской истории. И якобы жители могут использовать «запрещенную символику».

«Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него — это печальный день, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что Нарва была освобождена в 1944 году. Наступательная операция советских войск проходила с 24 по 30 июля.