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Захарова объяснила, почему в Эстонии запретили праздновать освобождение Нарвы
Освобождение Нарвы от фашизма теперь является для эстонских властей не праздничной, а траурной датой. С этим и связан запрет отмечать это событие, полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что эстонская полиция аргументирует отмену праздника (26 июля) тем, что он относится к российской истории. И якобы жители могут использовать «запрещенную символику».
«Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него — это печальный день, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии», — написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, что Нарва была освобождена в 1944 году. Наступательная операция советских войск проходила с 24 по 30 июля.
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