Швейцария отказалась от нейтралитета и однозначно выступила в поддержку украинских неонацистов. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Несмотря на более чем двухвековой опыт реализации политики внешнего нейтралитета, после начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине Берн отказался от традиционной для себя нейтральности и однозначно выступил с поддержкой киевского неонацистского режима», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что Берн присоединился к антироссийским санкциям ЕС, а также официально осудил действия Москвы. Были заблокированы активы граждан РФ и организаций, обсуждались и варианты по их изъятию.

Помимо этого, представитель МИД указала на «обучение военнослужащих инженерных войск Украины, поставки гуманитарных грузов Киеву и организацию „хабов“ помощи, командирование на Украину и в Молдавию служащих личного состава Швейцарского корпуса гуманитарной помощи» и другие эпизоды.

В заключение она напомнила, что Берн инициировал новый транш финансовой помощи режимам Зеленского и Санду (Молдавия).

«И еще много всего, что в Берне не считают отходом от нейтралитета, но логика подсказывает обратное», — резюмировала Захарова.