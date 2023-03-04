Захарова обвинила Британию в финансировании антиправительственных сил в Сирии

Великобритания направила Сирии 800 тыс. евро. Однако, как выяснилось, средства пойдут не на борьбу с последствиями землетрясений, а на «новые антиасадовские агитролики» «Белых касок». Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Королевство поставило [гуманитарную помощь] в Турцию и Сирию. Только, как выяснилось, помощь пойдет все той же западной антиправительственной клиентеле в Сирии — псевдогуманитарщикам из „Белых касок“. Это они несут ответственность за инсценировки с применением химического оружия во время активной фазы гражданской войны в республике и вместо гуманитарной деятельности занимаются критикой Дамаска», — напомнила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что российские спасатели помогали спасать людей из под завалов, в то время как Лондон вместо помощи пострадавшим вновь выбрал «свои истинные ценности — пиар».