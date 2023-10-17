Захарова обрушилась с критикой на резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Владимира Путина

Мария Захарова

Фото: t.me/MID_Russia

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) придерживается порочной логики двойных стандартов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, комментируя резолюцию ПАСЕ с призывом признать нелегитимность Президента России Владимира Путина по завершению полномочий лидера Государства в 2024 году.

Напомним, вышеупомянутый документ был принят членами ПАСЕ 13 октября текущего года. В голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи (менее 15% от ее задокументированного состава).

Критикуя резолюцию, Захарова назвала ее элементом вмешательства со стороны недружественных государств во внутренние дела Российской Федерации. Она также отметила, что для России документ не имеет никакой юридической силы.

«Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину “демократией”? Или поддерживающих В.Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов», – отметила представитель МИД РФ.