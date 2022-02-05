Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с Олимпиадой в «неправильной стране»

Обострение в риторике СМИ связано с проведением Олимпийских игр не в той стране, которая нужна Западу. Об этом в эфире радиостанции «Радио России» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В мировой такой „сезонности“ есть реперные точки в виде Олимпийских игр, когда по непонятным обывателю причинам международная информационная среда начинает как-то подзакипать, особенно в тех случаях, когда Олимпиада проводится не в тех государствах, в которых нужно Западу», — объяснила она.

По словам Захаровой, это связано с тем, что соревнования проходят в государстве, не входящем в сферу влияния англосаксонского мира. Помимо этого, обстановку накалила ситуация вокруг Украины.

Напомним, утром стало известно, что Bloomberg опубликовал на своем сайте заголовок о «вторжении» России на Украину. Позже агентство объяснило случившееся ошибкой, объяснив, что «готовит заголовки к большому количеству сценариев».