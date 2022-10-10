Захарова заявила о крахе инфоблокады РФ из-за трансляции выступления Путина

Вопреки намерениям устроить России информационную блокаду все французские телеканалы транслировали выступление Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.



«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского Президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала она.

По словам дипломата, российская сторона просто пыталась добиться того, чтобы корреспондентов телеканала RT France допускали в Елисейский дворец — резиденцию Президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Но, как говорится, насильно мил не будешь», — добавила Захарова.

В марте после введения новых санкций Европейского Союза вещание телеканала RT France во Франции было прекращено. ЕС также запретил распространение контента и работу Russia Today и Sputnik на фоне российской специальной военной операции на Украине, инициированной Владимиром Путиным 24 февраля этого года.