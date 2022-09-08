Захарова о Форуме молодых дипломатов в Казани: «Очень интересная и насыщенная программа»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высоко оценила уровень организации Глобального форума молодых дипломатов и Глобального молодежного саммита, которые прошли в Казани в конце августа.

«Были очень интересные спикеры, приветственные слова от главы МИД РФ Сергея Лаврова и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Очень интересная и насыщенная программа», — заявила Захарова на традиционном брифинге, посвященном текущим вопросам внешней политики.

Представитель Министерства иностранных дел напомнила, что форум под названием «Новое время для дипломатии» объединил 120 делегатов из 45 стран. Они обсудили тренды современной мировой политики, роль России в формирующемся многополярном мире, перспективы перехода от глобализации к регионализации и другие вопросы.

Упомянула Захарова и Глобальный молодежный саммит, проходивший в Казани параллельно с форумом молодых дипломатов. Участниками события стали ответственные за реализацию молодежной политики должностные лица стран из Организации исламского сотрудничества, молодые предприниматели, лидеры молодежных объединений и другие. Всего мероприятие собрало примерно 300 человек из 50 стран мира.