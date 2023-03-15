Захарова назвала выступление британского дипломата в ООН на русском языке цинизмом

Речь политкоординатора постпредства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии, произнесенная на русском языке, не является доказательством отсутствия враждебного отношения к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет – он сквозит во всем. Это цинизм, по большому счету, расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям, это, конечно, цинизм», – высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.

Она также напомнила, что во времена Второй Мировой войны нацистская пропаганда обращалась к населению оккупированных гитлеровцами территорий на их родном языке.

«Поэтому рассказывать о том, что он, Фергус Экерсли, обращается к нам на нашем языке, соответственно, имеет за душой не камень, а желание взаимодействовать и уважение к нам, нам не надо, у нас есть опыт и знания того, как они обычно это делают», – отметила Захарова.

Заседание Совбеза ООН на тему русофобии на Украине и в странах Запада провели 14 марта по инициативе РФ. В ходе заседания британский постпред заявил, что Великобритания не является русофобской страной и уважает богатое культурное наследие России, говоря при этом на русском. Экерсли подчеркнул, что сам семь лет изучал русский язык, его историю и русскую литературу.