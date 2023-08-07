Захарова назвала врунами США из-за слов об отказе РФ от «содержательного диалога о мире»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Россия «отказалась вступать в содержательный диалог о мире», назвав американских чиновников врунами.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с России в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», – написала в своем телеграм-канале дипломат.

Захарова допустила, что, возможно, Миллер «не следит за выступлениями руководителя своего ведомства», и посоветовала ему «ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена (Государственный секретарь США – прим. ТИ) от апреля 2023 года».