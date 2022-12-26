Захарова назвала украинский закон о нацменьшинствах явным проявлением нацизма

Принятый на Украине закон о национальных меньшинствах фактически перечеркивает их права. Это глумление над ними и явное проявление нацизма, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Внимательно изучили принятый 13 декабря Верховной Радой во втором и окончательном чтении закон „О национальных меньшинствах (сообществах) Украины“ и считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций», — говорится в сообщении.

Она напомнила, что в законе говорится и об этнических русских, или, как их назвали в документе — «идентифицирующих свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным на Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором)». На весь период военного положения, а также на полгода после его отмены ограничена львиная доля их прав и свобод. Запрет касается мирных собраний, получения финансирования, а также создания совещательных органов при местных администрациях, участия в международной деятельности.

«Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, такие меры не вызывают вопросов у международных и европейских правозащитниках, которые допускают любые нападки на этнических русских.

«К сожалению, ситуация сегодня такова, что бесполезно призывать международные организации делать внушение Киеву и требовать от него выполнения своих правочеловеческих обязательств», — заметила Захарова.

Она уверена, что решить эту проблему можно только при достижении целей СВО. Только тогда представители всех национальностей, живущих на Украине, смогут свободно говорит на родном языке, получать образование на нем и сохранять свои культуру и традиции.

Отметим, что недовольство данным законом, помимо России, высказали Румыния и Венгрия.