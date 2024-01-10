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Захарова назвала тайную встречу «Большой семерки» в Эр-Рияде пиаром режима Зеленского
Тайная встреча советников по нацбезопасности «Большой семерки», на которой обсуждались варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, является пиаром. Об этом в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского, — отметила дипломат. — Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского».
В декабре РИА Новости и «Россия 24» опубликовали интервью с министром иностранных дел России, в котором он рассказал, что несколько дней назад прошла тайная встреча по так называемой формуле мира Зеленского. Он пояснил, что в встрече участвовали не все страны мирового большинства, некоторые отказались от приглашения. По данным министра, участники договорились встретиться в январе ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту „формулу Зеленского“ будут утверждать».
Как отмечал Bloomberg, встреча в Эр-Рияде собрала меньше стран, чем переговоры в Джидде. Агентство писало, что поводом обсудить ситуацию стали провал контрнаступления ВСУ, задержки, возникшие с предоставлением «жизненно важной помощи» для Киева, и «нежелание» России и ее союзников прекратить конфликт и сохранить территориальную целостность Украины.
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