Фото: пресс-служба МИД РФ

Тайная встреча советников по нацбезопасности «Большой семерки», на которой обсуждались варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, является пиаром. Об этом в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского, — отметила дипломат. — Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского».

В декабре РИА Новости и «Россия 24» опубликовали интервью с министром иностранных дел России, в котором он рассказал, что несколько дней назад прошла тайная встреча по так называемой формуле мира Зеленского. Он пояснил, что в встрече участвовали не все страны мирового большинства, некоторые отказались от приглашения. По данным министра, участники договорились встретиться в январе ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту „формулу Зеленского“ будут утверждать».

Как отмечал Bloomberg, встреча в Эр-Рияде собрала меньше стран, чем переговоры в Джидде. Агентство писало, что поводом обсудить ситуацию стали провал контрнаступления ВСУ, задержки, возникшие с предоставлением «жизненно важной помощи» для Киева, и «нежелание» России и ее союзников прекратить конфликт и сохранить территориальную целостность Украины.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.