Захарова назвала самопиаром заявления Блинкена после беседы с Лавровым

Заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сделанные им после беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, свидетельствуют о непрофессионализме, по делу Вашингтону предложить нечего. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь рассказал о деталях разговора с Лавровым, состоявшегося во время второй сессии Совещания глав МИД стран – участниц G20 в Индии. В частности, он призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог, поднял вопрос об осужденном за шпионаж американце Поле Уилане.

«Не это волнует господина Блинкена и госдепартамент США. Их волнует имидж, пиар и самореклама. Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что американская администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала, – рассуждает Захарова. – И, соответственно, Блинкену американскому народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам».

Она назвала инициативу Блинкена саморекламой и «дешевкой». Представитель МИД отметила, что это «непрофессиональные приемы, которые присланы закрыть эту брешь американской дипломатии».

«Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются», – резюмировала она.