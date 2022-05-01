Захарова назвала приезд Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала в украинский Львов, чтобы отвлечь внимание от происходящего в Мариуполе. Актрису используют в целях пропаганды, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это же так легко продать обывателю: “Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине”», — написала она в своем тг-канале.

Захарова считает, что власти США и Украины при помощи Джоли решили отвлечь общественность от ситуации на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Накануне появились сообщения о прибытии Анджелины Джоли во Львов. Актриса является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В последние годы она больше сконцентрирована на своей общественной работе, чем на карьере в кино.

Во время визита на Украину Джоли встретилась с гражданами страны. В Сети появилось видео, где актриса бежит, якобы в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги.