Захарова назвала критически безграмотными слова Кайи Каллас о российских технологиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «критически безграмотными» слова главы дипломатической службы ЕС Кайи Каллас, которая заявила, что русские «не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

Дипломат обратила внимание на слова Каллас, в которых та отметила: «Китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий, однако их достижения в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках.»

В ответ Захарова подчеркнула, что заявления Каллас противоречат реальности:

«Если Россия "не так сильна в технологиях", кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома "Восточный"? Кто создал "Орешник"? И так далее и тому подобное. Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы. Критически безграмотная Каллас», – написала она в своем Телеграм-канале.

Представитель МИД также отметила: «Судя по всему, Каллас восприняла критику за свои предыдущие перлы и, как завещала [экс-глава МИД ФРГ Анналена] Бербок, развернулась на 360 [градусов]», – напомнив о неверной формулировке Бербок, которая хотела сказать «разворот на 180 градусов».