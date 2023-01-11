Захарова назвала доклад МИД Латвии о разгроме России нечеловеческой глупостью

Доклад Министерства иностранных дел Латвии, где «разгром России» заявлен как один из интересов политики страны, — это «история про нечеловеческую глупость» и неумение властей страны здраво оценить ситуацию, в которой они находятся. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью радио Sputnik.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — отметила она.

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором упомянул о том, что разгром России входит в сферы интересов страны. Напомним, в августе прошлого года парламент республики также объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Российский МИД в ответ на это решение посоветовал латвийским парламентариям прекратить провокации и заниматься своей страной и собственными гражданами.

По мнению Захаровой, зачастую власти стран Балтии и сами не понимают, что они говорят. В качестве примера она привела недавнее заявление Премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны, не нужна, имея в виду граждан Украины.

«Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужны», — сказала представитель российского МИД.