Захарова: НАТО откроет оруэлловское Министерство правды для борьбы с Россией и КНР

Борьба НАТО с «дезинформацией» — это инструмент цензуры, агрессивная пропаганда, которая направлена против России и КНР. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается анонсированного [ЕС] создания центра борьбы с дезинформацией — это лисы, охраняющие кур. Когда НАТО берется за борьбу с дезинформацией, это само по себе смешно, потому что такого количества дезинформации, которое распространяется по каналам натовских структур, никто в мире не производит», — цитирует ее ТАСС.

Захарова сравнила будущий центр с Министерством правды из романа-антиутопии Дж.Оруэлла «1984». Он будет бороться с источниками неугодной Брюсселю и его союзникам информации.

Она добавила, что заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля лишний раз показало правильность присвоения некоторым СМИ статуса иноагентов.

«Он об этом сказал в открытую, что они находятся под опекой структур ЕС, а учитывая тесную смычку ЕС с НАТО, конечно, мы понимаем, что это структуры альянса», — подчеркнула она.