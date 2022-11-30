Захарова напомнила генсеку НАТО об атаках альянса на критическую инфраструктуру Югославии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга, напомнив им об обстрелах силами альянса объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году.

Пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа во время брифинга в Брюсселе 25 мая 1999 года, отвечая на вопрос, почему силы организации лишают электричества и водоснабжения мирное население Югославии, заявил, что это проблемы Слободана Милошевича – югославского Президента.

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон», – приводит Мария Захарова ответ пресс-секретаря НАТО.

Напомним, накануне на пресс-конференции в Бухаресте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Президент России Владимир Путин использует зиму в качестве оружия против Украины и ее союзников, а также выразил уверенность в том, что только поставки оружия Западом для украинской армии смогут привести страну к миру.