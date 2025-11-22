Захарова: на Западе нет героев, поэтому почитают тех, кто убивает русских
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе за отсутствием настоящих героев возвеличивают тех, кто убивал русских. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Эти слова были сказаны в ответ на статью британского издания The Telegraph, в которой финский снайпер Симо Хяюхя назван героем Второй мировой войны, хотя в ней даже не участвовал из-за ранения, полученного в ходе советско-финской войны 1939-1940-х годов.
«Очевидно, что в западном массовой культуре наблюдается кризис жанра – нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови…
Как бы то ни было, в войне, в которой Симо Хяюхя воевал против Красной армии, Финляндия потерпела поражение. И это еще одна причина, почему никаким героем Симо Хяюхя не был и быть не мог. Но Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия – основополагающие линии», – пишет Захарова.