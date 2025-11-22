Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе за отсутствием настоящих героев возвеличивают тех, кто убивал русских. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Эти слова были сказаны в ответ на статью британского издания The Telegraph, в которой финский снайпер Симо Хяюхя назван героем Второй мировой войны, хотя в ней даже не участвовал из-за ранения, полученного в ходе советско-финской войны 1939-1940-х годов.

«Очевидно, что в западном массовой культуре наблюдается кризис жанра – нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови…

Как бы то ни было, в войне, в которой Симо Хяюхя воевал против Красной армии, Финляндия потерпела поражение. И это еще одна причина, почему никаким героем Симо Хяюхя не был и быть не мог. Но Финляндия вступила в НАТО, а там реабилитация нацизма и русофобия – основополагающие линии», – пишет Захарова.